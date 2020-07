Kraft-Heinz investe su Napoli: al Ceinge ricerche su nuovi alimenti per bambini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Kraft-Heinz a Napoli: si svolgeranno al Ceinge (con il supporto di esperti di Immunonutrizione) ricerche su nuovi alimenti per bambini. Da luglio, Kraft-Heinz, una delle principali multinazionali al mondo del settore alimentare, conosciuta in Italia anche per i marchi Plasmon, Nipiol, Cuore di Bio Natura e Dieterba, avrà una sede operativa per la ricerca scientifica presso il Ceinge-Biotecnologie Avanzate di Napoli. Come riporta “Il Mattino”, l’idea nasce dalla collaborazione consolidata tra l’area Ricerca e Sviluppo della Kraft-Heinz e il gruppo del Prof Roberto Berni Canani, uno dei massimi esperti al mondo nel campo della gastroenterologia e nutrizione pediatrica, il quale ha condotto diversi studi sulle proprietà benefiche di un nuovo prodotto per l’alimentazione dell’infanzia che nasce dalla fermentazione del latte vaccino con il ... Leggi su 2anews

Circa 25 miliardi di fatturato nel 2019, più di 42mila dipendenti in oltre 40 Paesi, più di 200 brand con una presenza in 40 paesi nel mondo. Questi i numeri della Kraft-Heinz, una delle principali mu ...

