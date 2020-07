Kouamé: “Non pensavo di esordire oggi. Gol? Appuntamento rimandato alla prossima partita” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha così commentato il suo rientro in campo: “Non è mai stato un incubo per me l’infortunio. Mai. Se fossi riuscito a segnare sarebbe stato il top: avevo sognato di farlo, ma l’Appuntamento è solo rimandato alla prossima. Le scelte poi le farà il mister, io mi limito a dare il 100% in allenamento. Non pensavo neanche di esordire oggi, credevo più col Parma. Concorrenza? Giocherà chi merita, io sono contento lo stesso. Ma quando scendo in campo devo dare il massimo.” Foto: sito ufficiale ACF Fiorentina L'articolo Kouamé: “Non pensavo di esordire ... Leggi su alfredopedulla

Fiorentina_ole : Non segnamo su azione. Il problema è grosso. Ed è evidente. Tanta sfortuna sul palo di Duncan e miracolo del portie… - VincenzoLombar1 : Mi sono perso questo passaggio di #Kouamé alla Fiorentina ma non era rotto al Genoa?? - GaRaBoMbO_viola : RT @apardi63: Per me due punti persi contro un Cagliari non proprio irresistibile. Il solito palo, Vlahovic assente, Chiesa spaesato, Riber… - apardi63 : Per me due punti persi contro un Cagliari non proprio irresistibile. Il solito palo, Vlahovic assente, Chiesa spaes… - ClaudioMasini7 : Salviamo #Duncan, il ritorno di #Kouame e un secondo tempo in crescendo. Per il resto sperare nel pareggio interno… -

