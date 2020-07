Kasabian, Tom Meighan condannato per aver picchiato l’ex fidanzata Vikki Ager. La band: “La violenza è inaccettabile, è fuori dal gruppo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex cantante dei Kasabian, Tom Meighan , è stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Leicester per aver aggredito brutalmente l’ex fidanzata, mentre era ubriaco il 9 aprile scorso. La Ager – secondo quanto è stato ricostruito in tribunale – ha sbattuto la testa su una gabbia per criceti, dopo essere stata scaraventata per terra da Meighan, che poi le ha anche afferrato una gamba e l’ha colpita ripetutamente. Il procuratore Naeem Valli ha anche dichiarato che la vittima si è presentata in ospedale con lividi alle ginocchia, al gomito, alla caviglia e “un arrossamento intorno al collo”. Un bambino ha assistito all’aggressione e ha contattato le forze dell’ordine per denunciare che “stava avvenendo una ... Leggi su ilfattoquotidiano

