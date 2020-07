Kanye West, rapper candidato alla Casa Bianca: “Vaccini? Roba da bestie” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Kanye West spiega i retroscena della sua corsa alle presidenziali statunitensi e rivela di aver avuto il Coronavirus, ma aggiunge: “I vaccini sono il marchio delle bestie”. “Con questa intervista mi toglierò per sempre il cappello rosso con la scritta Make America Great Again”: così esordisce Kanye West a colloquio con la rivista Forbes, spiegando … L'articolo Kanye West, rapper candidato alla Casa Bianca: “Vaccini? Roba da bestie” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - idolsmusicnews : Intervistato da Forbes, Kanye West ha rivelato di aver contratto il Coronavirus lo scorso febbraio. - queenjessiej_ : RT @fightforswift: Mi sveglio con Kanye West che vuole essere presidente degli USA e di conseguenza Kim Kardashian come First Lady... torno… - sfrenz800 : Tanto per togliere ogni dubbio a chi lo sta conoscendo adesso => Kanye West sta fòri de capoccia -