Juventus, sui social si accende la contestazione: i tifosi chiedono #Sarriout (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fino al 60', la sfida contro il Milan sembrava ormai segnata per la Juventus. I bianconeri avevano 2 reti di vantaggio grazie a Rabiot e Cristiano Ronaldo e la loro vittoria non pareva in discussione. Poi il tracollo clamoroso e improvviso. La formazione campione d'Italia in carica è letteralmente crollata, incassando ben 4 gol in 20 minuti. Un'enormità per una squadra che ambisce a riconfermarsi in Serie A e a conquistare la Champions.caption id="attachment 889323" align="alignnone" width="1024" Sarri Juventus (Getty Images)/captioncontestazioneSui social, dopo il triplice fischio, è già partita la contestazione contro il presunto responsabile di questo blackout collettivo: Maurizio Sarri. il rapporto tra il tecnico bianconero e il popolo juventino non era partito con il ... Leggi su itasportpress

