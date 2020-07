Juventus, senti Giuntoli: “Milik vicino alla cessione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il pesante ko contro il Milan i pensieri della Juventus sono tutti volti alla prossima sfida contro l'Atalanta. La sconfitta incassata contro i rossoneri ha messo in luce tanti aspetti negativi sui quali Sarri dovrà lavorare. Sul 2-0 i bianconeri hanno completamene staccato la spina permettendo a Rebic e compagni di ribaltare una partita che sembrava ormai persa. Mentre Sarri lavorerà per rimediare alla clamorosa debacle di San Siro, Paratici dovrà darsi da fare per quanto riguarda il mercato e da Napoli nel frattempo arriva un assist da Cristiano Giuntoli.Giuntoli: "MILIK vicino alla CESSIONE"caption id="attachment 879181" align="alignnone" width="300" Milik Napoli (Getty Images)/captionIntervistato da SkySport il direttore sportivo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, senti Giuntoli: 'Milik vicino alla cessione' - - AlessioMecocci : La sua carriera è come una serie tv di cui senti già la nostalgia perché sai che si sta avviando alla conclusione..… - Marco_viscomi : Non importa se hai già vinto otto scudetti di fila, non importa se hai sette punti di vantaggio e la tua più dirett… - Furiaceca6 : @KarlOne71 Si il loro dialogo è questo io l'ho interpretato cosi: di senti un po' ma la Juventus sfida il Milan la… - peppekorba1 : @brichiel @PieroSansonetti Stai scherzando? È il migliore di tutti i tempi, nel mondo... Amico mio, senti a me...… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juve, senti Giuntoli: "Milik è più vicino alla cessione che alla permanenza" Tuttosport Le 5 goleade clamorose subite dalla Juventus in serie A

Il clamoroso poker subito dalla Juventus di mister Sarri a San Siro contro il Milan di Pioli ha sicuramente lasciato il segno, almeno per quanto concerne le dimensioni della sconfitta che i bianconeri ...

Juve, senti Giuntoli: "Milik è più vicino alla cessione che alla permanenza"

GENOVA - "Su Osimhen non c'è trattativa, è un ragazzo molto interessante. Non abbiamo un accordo, è solo venuto a visitare la città. Non significa che va via Milik, non mi risulta un interessamento da ...

Il clamoroso poker subito dalla Juventus di mister Sarri a San Siro contro il Milan di Pioli ha sicuramente lasciato il segno, almeno per quanto concerne le dimensioni della sconfitta che i bianconeri ...GENOVA - "Su Osimhen non c'è trattativa, è un ragazzo molto interessante. Non abbiamo un accordo, è solo venuto a visitare la città. Non significa che va via Milik, non mi risulta un interessamento da ...