Juventus, nuovo sponsor cercasi: ecco quanto costa il retro della maglia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una maglia da 1000 milioni di euro quella della Juventus. Già, e la cifra non è campata in aria, ma frutto di un’attenta manovra di mercato del club bianconero, il più ambito in Italia e tra i più forti economicamente in Europa. Non è un caso, infatti, che un’azienda che voglia apparire sulla maglia bianconera debba sborsare cifre importantissime. Adidas più Jeep più Cygames uguale cento milioni di euro. Cifra ton tonda (ed enorme), frutto dell’addizione di più marchi che campeggiano sulla divisa juventina. Ultima in ordine di arrivo, anzi di ritorno, è Cygames, che dopo aver accompagnato le linee bianconere per diverso tempo era sparita dal retro della maglia per fare poi ritorno nella gara con il Milan. Juve, una maglia da 100 milioni L’azienda videoludica giapponese è tornata come Back ... Leggi su italiasera

