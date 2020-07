Juventus, Cristiano Ronaldo: “Non è il risultato che volevamo, lavoriamo a testa alta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Non era il risultato che volevamo ma testa alta e continuiamo a lavorare. Tutti insieme, fino alla fine”. Cristiano Ronaldo commenta così su Instagram la sconfitta della sua Juventus, per molti versi clamorosa nella sua dinamica, in casa del Milan per 4-2. A nulla è valsa la rete siglata dal fenomeno portoghese per il momentaneo raddoppio dei bianconeri, visto che in pochi minuti c’è stato il clamoroso ribaltone. Leggi su sportface

