Juventus, agente Buffon: “Gigi deve fare l’allenatore, ha esperienza per gestire lo spogliatoio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il procuratore di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato dei prossimi portieri della Nazionale Italiana, che si ritroveranno un’eredità davvero pesante: “Meret e Perin sono due portieri importanti. Una volta parlai con Gigi di Meret e lui mi disse che potrebbe diventare uno dei migliori portieri in Italia. Non dobbiamo dimenticarci di Gigio Donnarumma. È un campione fisicamente, è immenso. Il tempo dirà tutto. Donnarumma e Meret saranno i portieri del futuro della Nazionale italiana. Penso che siano i due ragazzi più promettenti del calcio italiano al momento. Perin invece è una sicurezza. La scuola portieri italiana è sempre una delle migliori del mondo. Io ho visto Meret con la primavera dell’Udinese tempo fa e mi impressionò il suo modo di stare in ... Leggi su sportface

Caro Bayer, lasciamo andare. Le parole probabilmente saranno diverse, ma non non ci sono dubbi sul concetto che sarà espresso. Kai Havertz vuole lasciare il Bay ...

"Buffon deve fare l'allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un'esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio". Silvano Martina, ex calciatore e procuratore di Gigi Buffon, ha rilasciato ...

