Juve, una maglia da 100 milioni: nuovo accordo con con Cygames come retro-sponsor (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novità nella Juventus. Già da ieri sera contro il Milan è tornato il back jersey sponsor (o retro-sponsor) sulla divisa da gioco della Juventus. Il club bianconero infatti ha annunciato il nuovo accordo con Cygames. Cygames e Juventus continuano il proprio percorso insieme. Dopo due anni costellati di successi, l'azienda giapponese, leader nel settore dei videogiochi, sarà infatti nuovamente Partner del club ed il suo logo comparirà sul back delle divise da gioco ufficiali della prima squadra... Leggi su 90min

