Juve, la maglia ora vale 100 milioni: ecco il motivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) maglia Juve da 100 milioni: è il pacchetto Adidas-Jeep-Cygames. Il nuovo accordo per il retro-sponsor fa volare i bianconeri in tripla cifra 100 milioni: è questo l’apporto economico stimato da Gazzetta degli sponsor che compaiono sulla maglia della Juventus. Giusto ieri i bianconeri hanno ufficializzato il nuovo accordo con Cygames che torna a comparire sul retro della divisa dei campioni d’Italia. «L’accordo, valido fino al 2022, porta il valore complessivo della maglia a 100 milioni: ai 51 di Adidas e ai 42 di Jeep, si aggiungono ora i 5-10 di Cygames. I giapponesi hanno accettato la “convivenza” con Konami, cui la Juve aveva ceduto l’esclusiva per il videogioco Pes: il mercato dei games è in crescita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : La #Juve “vende” di nuovo il retro, con il ritorno di #Cygames: ora la maglia bianconera vale 100 milioni… - juventusfc : Una maglia speciale per un portiere leggendario ?????? La Third Jersey Special Edition #648UFFON, che Super… - forumJuventus : Pjanic che gioca a tennis in maglia Juve x Palace ?????? - ZonaJuventina : RT @CalcioPillole: #Juve, una maglia da 100 milioni di euro a stagione, grazie a tre sponsor: - 51 milioni di euro dalla sponsorizzazione… - silviozan69 : RT @irrisolvibile: Da parte mia solo un grande grazie a questo gruppo per tutto ciò che stanno facendo. Senza giubbotto antiproiettile ma c… -