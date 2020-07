Juric: «Stiamo facendo il massimo, non abbiamo perso motivazioni» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ivan Juric ha parlato al sito ufficiale dell’Hellas Verona alla vigilia del match contro l’Inter: queste le sue parole Ivan Juric ha parlato al sito ufficiale dell’Hellas Verona alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le parole del tecnico gialloblù. SCONFITTA CONTRO IL BRESCIA – «Il passo falso di Brescia? La partita va analizzata nel suo complesso e penso che, nel primo tempo, la squadra abbia fatto tutto quello che doveva fare, giocando bene a calcio, tirando e procurandosi tantissimi calci d’angolo, purtroppo non concretizzati. Nella ripresa invece siamo entrati in modo diverso, meno concentrati, e abbiamo pagato». SQUADRA – «Come sta la squadra? In questo periodo non si può nemmeno parlare di veri e propri allenamenti, ma solo di lavoro di recupero tra ... Leggi su calcionews24

HellasVeronaFC : #Juric: «Non abbiamo perso motivazioni, stiamo facendo il massimo e di più, anche contro l’Inter con lo spirito Hel… - Hellasvrnews : Juric: «Non dobbiamo lasciare nulla di intentato: occasioni così capitano poche volte. Il mio futuro? Ne stiamo par… - HellasVeronaFC : #Juric: «Non dobbiamo lasciare nulla di intentato: occasioni così capitano poche volte. Il mio futuro? Ne stiamo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Stiamo Juric: «Stiamo facendo il massimo, non abbiamo perso motivazioni» Calcio News 24 Verona-Inter, Conte: "La delusione dev'esserci. Numeri buoni ma bisogna far risultato"

"La gara contro il Bologna la lasciamo alle spalle preparandoci alla partita contro il Verona": Antonio Conte è già proiettato al futuro, mentre presenta il prossimo impegno dell’Inter ai canali uffic ...

Juric: «Stiamo facendo il massimo, non abbiamo perso motivazioni»

Ivan Juric ha parlato al sito ufficiale dell’Hellas Verona alla vigilia del match contro l’Inter: queste le sue parole «Il passo falso di Brescia? La partita va analizzata nel suo complesso e penso ch ...

"La gara contro il Bologna la lasciamo alle spalle preparandoci alla partita contro il Verona": Antonio Conte è già proiettato al futuro, mentre presenta il prossimo impegno dell’Inter ai canali uffic ...Ivan Juric ha parlato al sito ufficiale dell’Hellas Verona alla vigilia del match contro l’Inter: queste le sue parole «Il passo falso di Brescia? La partita va analizzata nel suo complesso e penso ch ...