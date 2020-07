Jorginho in crisi: il leader del Sarri-ball per Lampard è solo il re del passaggio laterale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Processo a Jorginho. Il metronomo del “Sarri-ball” in questo momento vive una crisi di identità al Chelsea. Più che altro è il Chelsea che non ha ancora ben capito se gli serva o meno il re del passaggio laterale. Il fulcro del gioco di Sarri infatti dalla ripresa del campionato ha trovato pochissimo spazio con Lampard. E ora è al centro di un paradosso: costa troppo per avere mercato in questo momento, ma se il tecnico dei Blues lo continuasse a usare col contagocce sarebbe uno spreco tenerlo. Intanto il Daily Mail prova il gioco delle due arringhe: i pro e i contro di Jorginho, per provare a capire se è un campione o un brocco, un “commerciante” di passaggi laterali o un ... Leggi su ilnapolista

