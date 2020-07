Johnny Depp in tribunale contro il Sun rivela: “Ho lasciato Amber Head dopo che lei ha defecato nel nostro letto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Io non sono un picchiatore di donne e nemmeno di mia moglie. Johnny Depp si difende. E questa volta il set è ufficialmente un tribunale. Si è aperta infatti presso la High Court di Londra la causa che l’attore ha intentato contro il tabloid inglese The Sun. La 57enne star di Hollywood ha definito “malate e completamente false” le affermazioni sparate in prima pagina del quotidiano scandalistico diretto da Dan Wootton e per questo ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per danni causati alla sua reputazione. Depp è giunto in tribunale con occhiali da sole a goccia e mascherina. Poco dopo è arrivata anche la ex moglie Amber Heard, completamente di nero vestita con una bandana rossa modello bandito del west a coprirle il naso e bocca in funzione antivirus. Già, perché al centro della causa di diffamazione più ... Leggi su ilfattoquotidiano

