Italo accende “L’estate italiana”: nuovo concorso al via (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – L’estate 2020 è già nella storia. Sotto il segno della sicurezza e di atteggiamenti mai adottati prima d’ora, resi necessari dall’emergenza sanitaria esplosa nel nostro Paese ormai dallo scorso febbraio, abbiamo dovuto imparare tutti insieme a costruire una nuova realtà. Diversa, ma non per questo meno entusiasmante. Anzi, si moltiplicano eventi ed iniziative per colorare comunque la stagione più attesa dell’anno che resterà indimenticabile nella memoria di tutti noi. E ricca di novità è anche l’estate di Italo con un’offerta costantemente in crescita, che mette a disposizione numerose soluzioni di viaggio: nuove città nel network, tante località dove poter trascorrere le vacanze come la Calabria, il Cilento e la riviera Adriatica, e nuovi collegamenti per agevolare ... Leggi su quifinanza

CINEMA, MUSICA E SPETTACOLI: SI ACCENDE LA LUNGA ESTATE DI MONTERIGGIONI

Si presenta ampio e variegato il cartellone di appuntamenti estivi che animeranno il Castello di Monteriggioni a partire da lunedì 13 luglio. Musica, prosa, teatro per ragazzi e animazione. Si present ...

