Italia, definito il calendario fino a fine 2020: otto sfide tra Nations League ed amichevoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la FIGC ha reso noto il calendario della Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini fino a fine 2020. In attesa degli Europei, posticipati alla prossima estate, ritorna la Nations League. otto le gare in programma, di seguito il testo integrale della nota della Federazione. Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ospiteranno le prossime gare della Nazionale che torna in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza dall’ultima uscita (9-1 all’Armenia lo scorso 18 novembre a Palermo), per un vero e proprio tour de force: 8 gare in due mesi, tra il 4 settembre e il 18 novembre, tra la nuova edizione della UEFA Nations League 2020/21 e due amichevoli con vista su Euro 2020 posticipato al 2021. Proprio ieri sono state definite le sedi degli incontri di settembre e ottobre (kick off per tutte alle ... Leggi su calcioweb.eu

