Italia, definito il calendario delle partite del 2020: si torna in campo il 4 settembre (Di mercoledì 8 luglio 2020) La FIGC ha ufficializzato il calendario delle partite dell’Italia per il 2020: si torna in campo il 4 settembre per la Nations League Il calendario delle gare dell’Italia nel 2020. 4 settembre 2020 (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze7 settembre 2020 (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam7 ottobre 2020 (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma11 ottobre 2020 (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica14 ottobre 2020 (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano11 novembre 2020 (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)15 novembre 2020 (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45)18 novembre 2020 (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Subito Nations League, in autunno anche i test con Moldova ed Estonia ROMA (ITALPRESS) - Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ospiteranno le prossime gare della Nazionale che torna in campo tra ...

