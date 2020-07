Italia ’90, 30 anni fa la notte magica della Germania – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’8 luglio del 1990 a Roma la Germania conquistava il suo terzo mondiale dopo aver battuto in finale l’Argentina L’8 luglio del 1990 la Germania conquistava il suo terzo Mondiale dopo aver battuto in finale l’Argentina di Diego Armando Maradona. La finale, giocata all’Olimpico di Roma, fu priva di emozioni e sussulti: un rigore realizzato da Brehme consegna ai tedeschi l’ambito Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

