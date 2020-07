‘Isola 14’, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli svelano il sesso del loro terzo bebè (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Marco Maddaloni e la sua Romina Giamminelli avevano annunciato al pubblico di essere in attesa del loro terzo bebè lo scorso aprile durante una puntata di Verissimo. Nel pieno della quarantena, il vincitore della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi e sua moglie avevano registrato una clip per annunciare a tutti la lieta notizia. Giovanni e Giselle, dunque, sono pronti a diventare fratelli maggiori. Dopo i loro primi due figli, infatti, il judoka e la Giamminelli hanno deciso di allargare la loro bellissima famiglia. Sempre a Verissimo, la coppia ha deciso di affidarsi per rivelare il sesso del piccolo in arrivo. Sulla pagina Instagram della trasmissione condotta da Silvia Toffanin è stato ... Leggi su isaechia

Marcello_1979 : RT @rep_palermo: Lampedusa. “Pupi”, il gatto-migrante, ha trovato casa sull’isola ma adesso anche per lui scatta la “quarantena” [aggiornam… - SalvatoreMirag7 : RT @rep_palermo: Lampedusa. “Pupi”, il gatto-migrante, ha trovato casa sull’isola ma adesso anche per lui scatta la “quarantena” [aggiornam… - rep_palermo : Lampedusa. “Pupi”, il gatto-migrante, ha trovato casa sull’isola ma adesso anche per lui scatta la “quarantena” [ag… - RCN_101 : Si ripete, dal 14 al 16 luglio, sull'isola pedonale e a Piazza Loreto, l'iniziativa del Comune e dell'Adis Cosenza… - VAIstradeanas : 14:50 #A29 Traffico da Capaci-Isola Delle Femmine a Carini.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Isola 14’