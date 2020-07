Intreccio di… gossip nel calcio: è nata una nuova coppia, ma entrambi sono già fidanzati [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intreccio di mercato? No, Intreccio di gossip. “Nessuno ne parla ma di notte a Parigi, in gran segreto, è nata una nuova coppia. Lui è il calciatore del Psg Neymar e lei la modella brasiliana famosa Izabel Goulart. Peccato però che entrambi siano fidanzati con altre persone. La modella, in particolare, è la compagna di Kevin Trapp, portiere, ex compagno di Neymar, che è volato a giocare in Germania”. E’ quanto pubblicato dalla rivista ‘Chi’, una voce che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Izabel Goulart e Trapp hanno trascorso separati la quarantena, ma avevano in programma il matrimonio. La ragazza è molto amica dell’ex fidanzata di Neymar, Bruna Marquezine. Verità o bluff? Lo scopriremo presto. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini. La fidanzata di Rugani svela: ... Leggi su calcioweb.eu

