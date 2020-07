Inter Women, ufficiale l’arrivo di Flaminia Simonetti: il comunicato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come riporta il sito ufficiale dell’Inter, Flaminia Simonetti è una nuova giocatrice dell’Inter Women: il comunicato Continua l’importante campagna di rafforzamento dell’Inter Women. Dopo l’arrivo dell’esperta Ilaria Mauro, Attilio Sorbi avrà a disposizione per la prossima stagione anche la giovane Flaminia Simonetti. Questo il comunicato del club nerazzurro. «Flaminia Simonetti è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. La centrocampista, classe 1997, arriva in prestito dalla AS Roma per una stagione. Dopo aver trascorso le giovanili nella Roma Calcio Femminile, nel 2012 passa alla Res Roma, con cui rimane fino al 2016. Nell’estate successiva si trasferisce in Svizzera per un breve periodo, giocando con il Neunkirch, per poi rientrare alla Res Roma, dove resta fino al 2018, anno in cui la AS Roma ne ... Leggi su calcionews24

Continua l’importante campagna di rafforzamento dell’Inter Women. Dopo l’arrivo dell’esperta Ilaria Mauro, Attilio Sorbi avrà a disposizione per la prossima stagione anche la giovane Flaminia ...

