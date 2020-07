Inter, dettate le condizioni per cedere Lautaro al Barcellona: tutti i dettagli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è il giocatore più desiderato dal Barcellona da qualche settimana a questa parte: arrivare al calciatore però non sarà affatto facile.LA CLAUSOLAcaption id="attachment 652193" align="alignnone" width="594" Getty Images/captionLa clausola di 111 milioni per Lautaro Martinez è scaduta. Da questo momento l'Inter ha maggiore forza al tavolo delle trattative per l'argentino, potendo godere di piena libertà per quel che riguarda le richieste per il giocatore. Per il club blaugrana è tutto più complicato, e servirà disegnare una nuova strategia per arrivare all'attaccante nerazzurro, desiderato e cercato dalle società di mezza Europa.LE condizionicaption id="attachment 913489" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter, dettate le condizioni per cedere Lautaro al Barcellona: tutti i dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dettate PES 2021 perde Inter e Milan La Gazzetta dello Sport Cosa sono e quanto costano le navi da quarantena per i migranti?

Le navi da quarantena sono traghetti privati usati per isolare i migranti arrivati in Italia via mare e sono state istituite dal governo il 12 aprile con un decreto della Protezione civile, dopo che e ...

Seconda edizione del Rovereto Vintage Festival 2020

«Vintage» definisce qualcosa che non solo si mantiene nel tempo ma anzi migliora e anche se sarà un festival diverso dallo scorso anno (per garantire tutte le misure di sicurezza dettate dai ...

Le navi da quarantena sono traghetti privati usati per isolare i migranti arrivati in Italia via mare e sono state istituite dal governo il 12 aprile con un decreto della Protezione civile, dopo che e ...«Vintage» definisce qualcosa che non solo si mantiene nel tempo ma anzi migliora e anche se sarà un festival diverso dallo scorso anno (per garantire tutte le misure di sicurezza dettate dai ...