Industria 4 0 | a Buccino investimenti da 1 | 5 milioni di euro | UniCredit sottoscrive minibond della Icab

Buccino (Sa) – Ammonta a 1,5 milioni di euro di investimenti in innovazione tecnologica 4.0, il prestito obbligazionario emesso dall'Industria conserviera sita nella zona Industriale di Buccino, la Icab S.p.A. e sottoscritto nella giornata di ieri, da banca UniCredit. Un minibond, della durata di 5 anni, utile per supportare gli investimenti e sostenere la strategia di crescita e sviluppo avviata dall'Industria conserviera di proprietà della famiglia Franzese, nello stabilimento Industriale volceiano, per un controvalore complessivo di 3 milioni di euro, finalizzato all'ammodernamento, all'efficientamento e all'incremento della capacità produttiva. "Il programma di investimenti – spiega il giovane imprenditore Francesco Franzese, CEO di Icab – si ponte il tre ...

