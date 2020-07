India e Cina nello scontro per il Ladakh (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Esercito Popolare Cinese, il 15 giugno scorso, ha colpito a morte alcuni soldati Indiani, circa 20, a Galwan, una valle e un fiume del Ladakh. La questione territoriale, in quella zona, è ancora molto difficile da definire: la LAC, Line of Actual Control del 1993 ha integrato nell’area a controllo cinese 60 km. quadrati di antico territorio Indiano; e c’è ancora da definire il controllo della DSDBO, Darbuk, Shyak, Daulat Beg, Oldi, la strada di 225 chilometri che mette in comunicazione l’area del Ladakh e la Valle di Galwan con l’esterno. Qui, nel nord del Ladakh, c’è anche la possibilità, per l’India, di una guerra simultanea su due fronti, con il Pakistan nel ghiacciaio del Siachen e con la Cina ... Leggi su ildenaro

