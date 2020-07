Inchiesta per apologia e istigazione all’adesione all’Isis, 37enne originario di Canosa di Puglia arrestato a Milano Carabinieri del Ros, operazione contro il terrorismo (Di mercoledì 8 luglio 2020) “È una cosa di Allah, una cosa positiva” il Covid secondo il 37enne Nicola Ferrara originario di Canosa di Puglia, arrestato a Milano dai Carabinieri del Ros. Inchiesta per apologia e istigazione all’adesione all’Isis. Secondo l’accusa aveva anche indottrinato minori. Il 37enne “ha aderito pienamente all’ideologia estremista di matrice salafita, impegnandosi nel diffondere il credo dell’autoproclamato Stato Islamico” stando agli inquirenti. L'articolo Inchiesta per apologia e istigazione all’adesione all’Isis, 37enne originario di Canosa di Puglia arrestato a Milano <span class="subtitle">Carabinieri del Ros, operazione contro il terrorismo</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

una cosa positiva» perchè «la gente sta impazzendo» e per i non musulmani «tutto l’'haram' adesso è difficile farlo», ossia sono stati tolti loro i vizi. Emerge dall’inchiesta dei pm Alberto Nobili, ...

