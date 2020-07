In Serbia torna il coprifuoco e in migliaia assaltano il Parlamento | VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Notte di scontri e tensione in Serbia dove il governo annuncia un nuovo coprifuoco contro il coronavirus e a Belgrado una folla di manifestanti fa irruzione in Parlamento. L'annuncio di un inasprimento delle regole anti-contagio con divieto di uscire nel fine settimana in Serbia ha scatenato delle proteste. Circa 1.000 manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento a Belgrado dopo che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato nuove misure restrittive per far fronte all'emergenza coronavirus. Alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nel Parlamento ma sarebbero stati respinti dalle forze di polizia. Sui social intanto rimbalzano le immagini degli scontri tra manifestanti e polizia con fermi e mezzi dati alle fiamme. Molti manifestanti si sono radunati senza mascherine mentre in Serbia la situazione sanitaria è tornata a ... Leggi su iltempo

Belgrado, 7 lug. (Adnkronos/Dpa) – L'annuncio di un nuovo coprifuoco nel fine settimana in Serbia ha scatenato delle proteste. Circa 1.000 manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento a Belgrad ...

Lo rende noto l'assessore regionale Riccardi. Si tratta di due cittadine serbe, di cui una studentessa universitaria. Attivati i protocolli per tracciamento e test. L'ira di Fedriga: "Inaccettabile".

