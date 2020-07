In prima linea nei mesi del Covid Carabinieri, Paolo Storoni promosso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il colonnello Paolo Storoni trasferito a breve dopo 3 anni passati a Bergamo. In prima linea nei terribili mesi del Covid-19: «Il nostro non è solo un lavoro, è una missione». Leggi su ecodibergamo

Un omaggio ai medici e infermieri che per tre mesi sono stati impegnati in prima linea negli ospedali romani. E’ questo lo spirito con il quale si è svolta oggi la XXIV edizione della “100 Vele Randez ...

Pasta Barilla con grano tutto italiano: nuova linea per l’azienda italiana

Alla fine di giugno, Barilla ha annunciato che la materia prima dei suoi prodotti, quindi pasta, pane, ora è al 100 per cento italiana. La motivazione, come scrive Business Insider, è stata spiegata d ...

