In Italia un cornetto su quattro viene da un’azienda di Ottaviano guidata da quattro sorelle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un cornetto su quattro, tra quelli consumati in Italia, viene da una fabbrica di Ottaviano, la Fresystem. Ne scrive il Corriere della Sera. Si tratta di uno stabilimento di 23mila metri quadri, con 200 dipendenti. Ogni anno sforna 300 milioni di colazioni. Prodotti da forno surgelati, per conto terzi o con il marchio b2b Cupiello. La storia dell’azienda è raccontata dal presidente e amministratore delegato Imma Simioli. «La nostra storia nasce con mio padre Raffaele che cominciò a fare l’imprenditore senza una lira. Figlio del fornaio di un paesino di provincia, negli anni ‘60 fondò la Mondialgelo una delle prime imprese di gelati industriali. All’epoca, chi aveva capacità emergeva. E lui aveva un innato spirito imprenditoriale». Nel 1991 proposero al padre di acquisire dalla finanziaria di Stato Gepi un’azienda ... Leggi su ilnapolista

