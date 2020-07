In Italia i casi scendono ma il virus ora potrebbe arrivare dall’Africa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fonti francesi e libiche mettono in guardia il Governo sui nuovi sbarchi: i migranti potrebbero arrivare già infettati dal Coronavirus. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 13.595, registrando un decremento di 647 persone. Nelle ultime ventiquattro ore 15 morti che … L'articolo In Italia i casi scendono ma il virus ora potrebbe arrivare dall’Africa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 193 nuovi casi (71 in Lombardia) e altri 15 morti #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 luglio: 242.149 casi positivi e 34.914 morti - Barbaga3Gaetano : Coronavirus, in Italia 193 nuovi contagiati: salgono i casi in Piemonte - lorypil66 : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attualment… -