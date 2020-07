In Francia hanno fermato il campionato, ora il Psg gioca con gli spettatori (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà proprio la Francia, che aveva dichiarato il campionato concluso durante il lockdown lo scorso 30 aprile, ad ospitare una partita di calcio col pubblico. Sarà il primo dei cinque principali paesi europei, dal momento che la Bundesliga si è conclusa a porte chiuse, mentre Serie A, Premier League e Liga continuano a giocare senza pubblico. Domenica, il Le Havre affronterà il Paris Saint-Germain in una partita amichevole allo stadio Océane davanti a 5 mila persone, il massimo consentito dalla legge vigente. 4.000 biglietti sono stati messi in vendita, gli altri mille posti disponibili sono stati riservati come inviti; i prezzi variano da 30 a 60 euro. Tra una persona e l’altra dovrà esserci almeno un posto vuoto, sarà necessario indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e rispettare il senso di circolazione all’interno ... Leggi su ilnapolista

