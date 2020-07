Il tribunale di Torino sulla 'sentenza Lexitor' (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giudice nazionale deve interpretare diritto nazionale secondo scopo direttivaInconcludente la mancanza di efficacia diretta "orizzontale"Doveroso recepire interpretazione Corte UeGiudice nazionale deve interpretare diritto nazionale secondo scopo direttivaTorna suIl tribunale di Torino, Giudice estensore Dott. Enrico Astuni, con la sentenza n. 1434 del 23.4.2020, ha confermato che "il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva". "La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione "ha efficacia ultra parte... Leggi su studiocataldi

