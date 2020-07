Il test in aeroporto per chi arriva da paesi a rischio e il possibile blocco dei voli da Iran e America Latina (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo lo stop ai voli dal Bangladesh per il rischio focolai da Coronavirus il ministero della Salute lavora a un’ordinanza che prevede il test in aeroporto per chi arriva da paesi a rischio. Il ministro Roberto Speranza ha deciso di mantenere l’isolamento di due settimane per tutti coloro che arrivano da paesi extra Schengen, malgrado l’Europa abbia aperto ai cittadini di 13 paesi. La misura però può non bastare, intanto perché non intercetta chi giunge in Italia per motivi urgenti di lavoro e nemmeno i nostri connazionali che rientrano. Inoltre non è facile controllare il rispetto dall’isolamento fiduciario. Infine ci sono i rischi legati a chi fa scalo in un Paese dell’area Schengen e potrebbe così saltare i controlli nei nostri aeroporti. Scrive oggi Repubblica: Coloro ... Leggi su nextquotidiano

Il test, provato in prima persona ... Durante la settimana, è un martedì di luglio, si trovano soprattutto giovani, nell’aeroporto di Pisa, oltre a chi si sposta per lavoro. Sono loro che hanno fatto ...

Coronavirus, bollettino del 6 luglio: 208 nuovi contagi e 8 morti

Sono 8 le vittime del coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall’inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. “Sono 870 ...

