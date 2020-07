Il Segreto anticipazioni 9 luglio 2020, Pepa ha ragione: la sua teoria su Martin è vera (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Segreto torna giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Nelle anticipazioni Pepa riesce a dimostrare la sua teoria su Martin ma perde il suo unico alleato. Il Segreto torna giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa riesce finalmente a dimostrare di aver ragione su Martin, ma qualcosa sconvolge ancora i suoi piani. Grazie alla cartella clinica di Angustias la teoria di Pepa su Martin viene confermata, come anticipa il promo del prossimo episodio, e ora può raccontare tutto a Tristan, ma ... Leggi su movieplayer

TempestaItalian : #IlSegreto: Francisca ed Eulalia? Come sarà il loro scontro finale? #Anticipazioni #ElSecretoDePuenteViejo - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 8 luglio 2020 - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 9 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 8 luglio: Raimundo trova ostacoli -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

I colpi di scena a Beautiful si susseguono. Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 luglio svelano che Thomas e Hope diventeranno più intimi ma la ragazza metterà subito le cose in chiaro: è ancora ...Vediamo cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata dell'8 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 15.45: Pepa è riuscita a trafugare dalla stan ...