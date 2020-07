Il ritiro dall'Oms è solo l'ultima mossa propagandistica di Trump (Di mercoledì 8 luglio 2020) Era prevedibile che dopo la campagna sul “virus cinese” per dissimulare le proprie inadeguatezze, Donald Trump lanciasse la parola d’ordine dell’uscita dalla “Organizzazione mondiale della sanità” accusando la Cina nel momento in cui negli Stati Uniti si moltiplicano i contagi e le morti per coronavirus.La notifica dell’abbandono dell’Oms, in realtà, è solo una mossa propagandistica senza effetto in vista delle elezioni del 3 novembre. La sconfitta del presidente sarà probabile e con essa la possibile disfatta anche dei senatori repubblicani che potrebbero perdere la maggioranza nella Camera alta oltre quella della Camera bassa.Si può uscire dall’Oms solo dopo un anno dalla notifica alle Nazioni Unite. E tra 4 mesi Biden, se eletto, annullerebbe la mossa del predecessore. Nella stagione della ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Trump avvisa l'Onu, #Usa via dall'Oms nel luglio 2021. Inviata lettera notifica, per il Palazzo di Vetro 'scelta m… - Adnkronos : #Trump ha notificato al #Congresso ritiro dall'#Oms - ilpost : Donald Trump ha deciso il ritiro degli Stati Uniti dall’OMS e lo ha comunicato ufficialmente alle Nazioni Unite, da… - Claudoc3 : RT @AdryWebber: ULTIMA ORA È definitivo #Usa, amministrazione Trump annuncia il ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ?????? https… - HuffPostItalia : Il ritiro dall'Oms è solo l'ultima mossa propagandistica di Trump -