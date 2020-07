Il pugliese trapiantato a Milano che ringrazia Allah per il Coronavirus (Di mercoledì 8 luglio 2020) I carabinieri del Ros hanno arrestato a Milano un 38enne pugliese. Contro di lui l’accusa di istigazione al terrorismo e propaganda in favore dello Stato islamico. L’uomo si era radicalizzato nel 2015, cambiando anche il proprio nome. Secondo le indagini, teneva aperti i contatti con altri estremisti e parlava di jihad anche a i minori che frequentavano un centro islamico nel capoluogo lombardo. Tra le frasi intercettata anche un «grazie Allah per il Coronavirus». LEGGI ANCHE > Keita Baldé ci insegna cosa vuol dire ‘umanità’ «È stata una cosa di Allah, una cosa positiva. La gente sta impazzendo e per chi non è musulmano tutto l’haram adesso è difficile farlo. Gli sono stati tolti loro i vizi quali fumare, bere e andare in giro, che caratterizzano il loro stile di vita». L’haram di ... Leggi su giornalettismo

I carabinieri del Ros hanno arrestato a Milano un 38enne pugliese. Contro di lui l’accusa di istigazione al terrorismo e propaganda in favore dello Stato islamico. L’uomo si era radicalizzato nel 2015 ...

