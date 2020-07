Il ponte Morandi non basta. Il porto di Genova e la Liguria pagano il disastro della viabilità (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genova, 8 lug – In Liguria le infrastrutture versano in uno stato pietoso. La situazione non è molto diversa nelle altre regioni d’Italia, ma a Genova si vive in uno stato d’emergenza da mesi. E non è neanche bastata la ricostruzione a tempo di record del ponte Morandi per risollevare la regione. La ricostruzione del ponte Morandi come esempio Sono passati quasi due anni dal crollo del viadotto Polcevera (noto anche come ponte Morandi o ponte delle Condotte). Era il 14 agosto del 2018 quando la sezione del ponte che sovrasta la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga circa 250 metri, crollava insieme al pilone occidentale di sostegno (pila 9) provocando 43 vittime fra gli automobilisti che transitavano e tra gli operai presenti nella sottostante area. La città di Genova rimaneva divisa a metà. Una ferita difficile da ... Leggi su ilprimatonazionale

