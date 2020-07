Il Ponte di Genova è il simbolo del vuoto prodotto da Conte (Di mercoledì 8 luglio 2020) E' la madre di tutte le umiliazioni: il governo riconsegnerà il nuovo Ponte di Genova ad Autostrade per l'Italia, cioè alla società che lo gestiva quando è crollato. Sì, proprio quel magnifico Ponte nuovo di zecca, progettato da Renzo Piano e tirato su in tempi record, il simbolo dell'Italia che funziona, rientra nelle mani dell'Aspi. Innestiamo la retromarcia, e torniamo in ginocchio dai Benetton. E' sconcertante: i proclami bellicosi degli ultimi mesi sono evaporati dalla sera alla mattina. Siamo passati dalle invettive tipo "via i Benetton dalle Autostrade, dall'Italia, dal mondo conosciuto" a "il Ponte è vostro, con tante scuse". Resta una scarna letterina del Ministro delle Infrastrutture De Micheli, che con due parole asciutte certifica la resa: "Confermo, ... Leggi su panorama

