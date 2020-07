Il Ponte di Genova ai Benetton: la lettera della vergogna firmata dal governo giallorosso (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ultimo, vergognoso passaggio della vicenda Autostrade per l’Italia è andato in scena nelle scorse ore. Con una lettera spedita dal ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti alla struttura commissariale per il nuovo Ponte di Genova guidata dal sindaco Marco Bucci, la ministra De Micheli si è presa la responsabilità, a nome del governo, di rompere lo stallo: la neonata struttura, simbolo della seconda vita di una città ferita, sarà affidata ad Aspi. Ovvero a quello stesso gruppo capeggiato dai Benetton e responsabile del crollo del vecchio Morandi, che causò 43 vittime nell’estate del 2018. Ogni commento sembrerebbero superfluo di fronte a un orrore del genere. Ma controllare la rabbia è difficile, quasi impossibile. A rivelare l’esistenza del testo con cui Autostrade per l’Italia viene scelto come ... Leggi su ilparagone

GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - gurgu3 : Governo: 'Autostrade gestirà il nuovo ponte di Genova' - Akoneton : Un paese vittima di una malsana sindrome di Stoccolma. #Benetton #Genova #Ponte #Atlantia #Anas -