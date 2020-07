Il Ponte di Genova ad Autostrade: “Concessione fino alla fine dei lavori” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il ministero per le infrastrutture svela il piano per il Ponte di Genova in una breve nota. Ma il sindaco Bucci non ci sta: “Ispezioni e collaudo già assegnati ad altri soggetti”. Tra questi c’è Anas. Rischia di scoppiare già il primo caso diplomatico, con al centro del contendere il nuovo Ponte di Genova. L’opera … L'articolo Il Ponte di Genova ad Autostrade: “Concessione fino alla fine dei lavori” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

