Il pasticcio del “respingimento sanitario” dei 135 bengalesi sull’aereo in arrivo a Fiumicino da Doha (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da circa un’ora è atterrato a Fiumicino un aereo della Qatar Airways proveniente da Doha con cittadini del Bangladesh a bordo. Perché da Doha? Perché, come era facilmente prevedibile, dopo lo stop ai voli dal Bangladesh per il rischio focolai da Coronavirus, c’è chi si è organizzato per aggirare l’embargo facendo scalo in un altro aeroporto. Il “respingimento sanitario” dei 135 bengalesi sull’aereo in arrivo a Fiumicino da Doha Per questo stamattina l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l’allarme per il volo in arrivo a Fiumicino dal Qatar con a bordo “135 passeggeri ‘indiretti’ ovvero originati da Dacca (Bangladesh), sostenendo che “Questi secondo la disposizione non dovrebbero sbarcare a Fiumicino”. E per questo l’assessore al Welfare della ... Leggi su nextquotidiano

