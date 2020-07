Il Papa: “inferno” Libia, il lager per migranti. “Ora basta versioni distillate” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Papa Francesco parla di "lager" per migranti in Libia, racconta che queste persone vivono nel paese nordafricano un "inferno" e denuncia la tendenza a fornire della situazione libica una "versione distillata". L'occasione è la messa straordinaria celebrata nel settimo anniversario della sua visita a Lampedusa, durante la quale Francesco ha detto che è Dio che "bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito: chiedendo di poter sbarcare".Quello a Lampedusa, l'otto luglio del 2013, fu il primo viaggio del Pontificato. Spiegò in quell'occasione Francesco, nel corso della messa celebrata sul lungo mare, su un altare approntato sui resti di un barcone naufragato, il pastorale ricavato dal legno di una di queste imbarcazioni: "Immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una ... Leggi su ilfogliettone

