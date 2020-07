"Il nuovo Ponte Morandi resta ai Benetton". La De Micheli conferma, è tutto vero: qui muore il governo o muore il M5s (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade per l'Italia. Vale a dire, lo stesso gruppo legato al crollo del precedente viadotto, il 14 agosto 2018. A confermare le indiscrezioni di stampa è la ministra Pd di Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. "Sì, sì, la lettera al sindaco Bucci l'ho firmata io - ha spiegato la De Micheli a 24 Mattino su Radio 24". Il Ponte progettato da Renzo Piano sia per sanare la ferita di Genova sia per ricordare le 43 vittime innocenti del disastro. "va al concessionario", Aspi controllata dai Benetton, appunto. "Ho mandato una lettera perché abbiamo avuto una riunione in cui il sindaco Bucci ha chiesto quali dovessero essere i percorsi. la procedura collaudo, la consegna post inaugurazione". "Ovviamente in questa fase il concessionario è Aspi e questa ... Leggi su liberoquotidiano

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - LaStampa : #Genova, il nuovo #ponte ai #Benetton. La ministra dei Trasporti @paola_demicheli scrive al commissario Bucci. È l… - giornalettismo : Una lettera ricevuta dal sindaco della città gli comunica di consegnare l'ex #PonteMorandi, il nuovo #PontediGenova… - GgvfLucien : RT @ilmarziano1: Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton. Le nuove Torri Gemelle da Bin Laden. - SteveBurst : @carlaruocco1 Buffoni! -