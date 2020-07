"Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton" (Di mercoledì 8 luglio 2020) ″È Autostrade per l’Italia l’interlocutore per il passaggio di consegne del nuovo ponte di Genova. E sarà quindi Aspi a gestirlo, almeno fino all’eventuale revoca della concessione”. Così la Stampa sulla complicata vicenda del nuovo ponte realizzato in tempi record secondo il progetto di Renzo Piano. La lettera decisiva sarebbe arrivata l’altro ieri: inviata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli al commissario per la ricostruzione Marco Bucci.Affidare alla società di Benetton la gestione della nuova opera “rischia anche di essere l’unico modo per aprire al traffico in tempi ragionevoli”, scrive la Stampa. Fino all’eventuale revoca della concessione. Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : Continuano i cantieri per aumentare la rete di ciclabili in città. Ecco le immagini di viale delle Milizie, nel qua… - msgelmini : Il #PonteMorandi, costruito in tempi record, rischia di rimanere chiuso per le liti interne alla maggioranza: uno s… - GiovanniToti : In #Liguria, quando le cose dipendono da noi, si fanno! Dopo quasi dieci anni di abbandono, oggi la frana di Montal… - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - ManuelaPerrone : Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da #Autostrade, almeno fino all'eventuale revoca: sulla Stampa Roberto Sculli… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo ponte Nuovo ponte, è via libera ’Il cantiere a primavera’ LA NAZIONE Dl Semplificazioni, Conte: "Via libera a 130 opere strategiche"

Sul Ponte di Messina ''non c'è nessuna novità'', ''siamo concentrati ... E' una società quotata ma non sto dicendo nulla di nuovo: le proposte avanzate da Aspi non sono accettabili per il governo".

Golena e Arnera unite da un sentiero lungo l'Era

Il progetto è nato durante la creazione del nuovo spazio lungo il fiume. L'assessore Belli: "Ne stiamo parlando con il Genio civile" PONTEDERA — Golena e Arnera, i due locali estivi pontederesi, uniti ...

Sul Ponte di Messina ''non c'è nessuna novità'', ''siamo concentrati ... E' una società quotata ma non sto dicendo nulla di nuovo: le proposte avanzate da Aspi non sono accettabili per il governo".Il progetto è nato durante la creazione del nuovo spazio lungo il fiume. L'assessore Belli: "Ne stiamo parlando con il Genio civile" PONTEDERA — Golena e Arnera, i due locali estivi pontederesi, uniti ...