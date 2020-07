«Il mondo che verrà», le idee (facilmente realizzabili) del WWF per un futuro migliore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il WWF in questo periodo «sospeso» ha insistito molto su come questa pandemia sia stata l’evidenza del fatto che la distruzione degli ecosistemi ha creato un effetto boomerang, cercando di sottolineare le connessioni tra il progressivo depauperamento del nostro patrimonio naturale e la trasmissione dei virus. «Una delle cose più importanti che la grave situazione di emergenza sanitaria ci ha insegnato è che bisogna agire tempestivamente e velocemente su vari piani se non vogliamo mettere a rischio le nostre società e compromettere i fragili equilibri naturali che garantiscono la nostra salute e la nostra sicurezza, evitando di avvicinarsi incoscientemente al “punto di non ritorno”». Così è scritto nella prefazione del loro nuovo report «Il mondo che verrà», che continua: «Proprio nel momento in cui si stanno definendo i Piani per il rilancio del Paese, Il WWF ritiene, quindi, che le scelte green non debbano essere considerate una variabile indipendente o accessoria dell’intervento pubblico. Ribadisce che l’innovazione, l’efficienza e l’efficacia del nostro sistema produttivo ed economico passi attraverso scelte che mettano subito al centro la sostenibilità ambientale e sociale in tutti i settori». Leggi su vanityfair

AlbertoBagnai : Articolo del direttore del Max Planck Institut che (stranamente) dice quello che diciamo noi, (stranamente) con qua… - Pontifex_it : La fede ci fa camminare con Gesù sulle strade del mondo, nella certezza che la potenza del suo Spirito piegherà le… - robertosaviano : Addio al genio che creò con le note l’epica nel mondo moderno. Addio Maestro. - Enzaedma60 : RT @Acidelius: Voi credete alla storia dell’imprenditore sbruffone veneto che pur sapendo di essere ammalato se ne stracatafotte, va in gir… - DevisZanaga : RT @DevisZanaga: Uscii dall’ospedale e andai nella birreria di fronte a mangiare un boccone Al bancone da solo Una birra Ricordo di non ess… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo che «Il mondo che verrà», le idee (facilmente realizzabili) del WWF per un futuro migliore Vanity Fair.it Quando potranno andare gli italiani in Inghilterra

Dal 10 luglio, la Gran Bretagna elimina per gli italiani il protocollo di quarantena all’arrivo nel Paese. L’Italia, infatti, è tra le destinazioni considerate a rischio ridotto. Questo naturalmente s ...

L’impatto del Covid-19 visto dallo spazio

A seguito della consapevolezza della diffusione del coronavirus, le nostre vite sono radicalmente cambiate. Fin dalle prime fasi dell’epidemia, le agenzie spaziali internazionali hanno attivato le pro ...

Dal 10 luglio, la Gran Bretagna elimina per gli italiani il protocollo di quarantena all’arrivo nel Paese. L’Italia, infatti, è tra le destinazioni considerate a rischio ridotto. Questo naturalmente s ...A seguito della consapevolezza della diffusione del coronavirus, le nostre vite sono radicalmente cambiate. Fin dalle prime fasi dell’epidemia, le agenzie spaziali internazionali hanno attivato le pro ...