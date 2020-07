Il Milan batte la Juve e tiene vivo il campionato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Milan ribalta la Juve, che si era portata avanti ad inizio ripresa con due ripartenze firmate Rabiot e Cristiano Ronaldo. Ma il Diavolo passa da 0-2 a 4-2. Ibrahimovic accende la miccia rossonera su un rigore concesso grazie alla Var per un braccio di Bonucci, poi in cento secondi Kessie e Leao (appena entrato) portano avanti il Diavolo. Rebic, dieci minuti prima del novantesimo, chiude il conto. Il Milan per una notte è quinto come nei sogni più belli e Pioli si gode il meritato trionfo. La difesa bianconera, senza De Ligt, è frantumata. Lo scudetto rimane saldamente nelle sue mani, con 7 punti di vantaggio sulla Lazio, sconfitta a Lecce. Ma questa batosta rischia di lasciare il segno. E sabato a Torino arriva l’Atalanta. La Juve rompe l’equilibrio con la splendida rete di Rabiot. Il francese anticipa Bennacer, semina Kessie, fulmina con un ... Leggi su laprimapagina

