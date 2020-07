"Il M5s vuole prendere per fessi tutti i genovesi", ci dice la ex grillina Salvatore (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Scioccata", dice. Ma più che per il fatto in sé, "che per certi versi era ovvio, stando così le cose", Alice Salvatore si dichiara "scioccata dall'indignazione ipocrita che sulla questione del Ponte di Genova stanno dimostrando gli esponenti del M5s". Che poi, in effetti, sono i suoi ex colleghi. " Leggi su ilfoglio

NicolaPorro : #Covid_19, ricordate solo ieri i titoli sui focolai che stavano ritornando?Oggi sui giornali è tutto scomparso. Ora… - HuffPostItalia : Ci risiamo, il M5S vuole rifermare la Tav - mattiafeltri : Ci risiamo, il M5S vuole rifermare la Tav - JUREGRANDE : @ErmannoKilgore è un comunicato da minimo sindacale. La revoca conta e se non arriva un motivo ci sarà. Non è certo… - AlexTheMod : RT @giornalettismo: Il centrodestra si spacca sulla partecipazione all'incontro con Giuseppe #Conte. #Salvini dice che non andrà perché ha… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s vuole "E' il Pd che non vuole l'accordo sulle regionali", ci dice Crippa (M5s) Il Foglio "Il M5s vuole prendere per fessi tutti i genovesi", ci dice la ex grillina Salvatore

Ma più che per il fatto in sé, "che per certi versi era ovvio, stando così le cose", Alice Salvatore si dichiara "scioccata dall'indignazione ipocrita che sulla questione del Ponte di Genova stanno ...

Antimafia, M5S Sicilia: “Mangiatoia su servizi e forniture. Dal 2011 crollano gli appalti per i lavori e aumentano quelli per i servizi”

“La situazione degli appalti nella nostra Regione può di buon grado essere definita una vera e propria Consip in salsa siciliana. L’audizione di Vincenzo Pupillo da noi fortemente voluta in Commission ...

Ma più che per il fatto in sé, "che per certi versi era ovvio, stando così le cose", Alice Salvatore si dichiara "scioccata dall'indignazione ipocrita che sulla questione del Ponte di Genova stanno ...“La situazione degli appalti nella nostra Regione può di buon grado essere definita una vera e propria Consip in salsa siciliana. L’audizione di Vincenzo Pupillo da noi fortemente voluta in Commission ...