Il leghista Rinaldi disperato? Alle sue spalle Angela Merkel, pizzicata così: cancelliera ridicolizzata | Guarda (Di mercoledì 8 luglio 2020) Incorregibile, Antonio Maria Rinaldi. Il vulcanico europarlamentare leghista tira un altro colpo basso ad Angela Merkel. E lo fa rigorosamente su Twitter. Che succede? Succede che l'esponente del Carroccio si trovava a Bruxelles, Parlamento europeo, dove oggi i leader erano riuniti per parlare di Recovery Plan e piano per la ripartenza del coronavirus. Presente, ovviamente, anche la cancelliera del rigore. E Rinaldi si scatta un selfie, poi rilanciato su Twitter, un primissimo piano con volto quasi disperato. E la ragione di tale disperazione, Rinaldi la spiega nel commento che correda al cinguettio: "Ho scoperto dopo che la Merkel passava dietro di me...". Colpita e affondata. Leggi su liberoquotidiano

foxland78 : @Alessan19274511 @mimmo_rinaldi @DSantanche Sei leghista, dovresti essere abituata alle fake-news. Credi proprio a… - mimmo_rinaldi : @gjscco @Mov5Stelle Gli elettori non glielo perdonerebbero. Chi oggi non va nemmeno più a votare non vedendo differ… - PonytaEle : @Marcell77640487 @Mattia_Lz @AlbertoBagnai Io sono leghista ma critico Zaia per questo e Fontana x obbligo mascheri… - silvestrigreg : @NosapaiD @SerglocSergio @andrein30051178 @repubblica Questa foto sicuramente al #Leghista sig #Rinaldi,che ieri po… - OharaPina : @Giorgiolaporta @Rinaldi_euro @LegaSalvini Uno che rt se stesso è il massimo ?????? ah no, è un leghista -

Incorregibile, Antonio Maria Rinaldi. Il vulcanico europarlamentare leghista tira un altro colpo basso ad Angela Merkel. E lo fa rigorosamente su Twitter. Che succede? Succede che l'esponente del ...

Incorregibile, Antonio Maria Rinaldi. Il vulcanico europarlamentare leghista tira un altro colpo basso ad Angela Merkel. E lo fa rigorosamente su Twitter. Che succede? Succede che l'esponente del ...