Il governo si inginocchia ai Benetton: il nuovo ponte di Genova in gestione ad Autostrade (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genova, 8 lug – Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade per l’Italia, ossia proprio la stessa azienda del gruppo Atlantia (di proprietà della famiglia Benetton) legata a doppio filo (e con non poche responsabilità) al crollo del ponte Morandi, in cui il 14 agosto 2018 hanno perso la vita 43 persone. A darne conferma, dopo le indiscrezioni stampa, è il ministro dem di Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli: “Sì, sì, la lettera al sindaco Bucci l’ho firmata io“, chiarisce ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. De Micheli: “In questa fase il concessionario è Aspi” Il ponte progettato da Renzo Piano pertanto “va al concessionario”, che è Aspi, per l’appunto. “Ho mandato una lettera perché abbiamo avuto una riunione in cui il sindaco Bucci ha ... Leggi su ilprimatonazionale

DarioSG77 : RT @francescatotolo: Il nuovo ponte di #Genova sarà gestito da Autostrade per l’Italia, ossia proprio la stessa azienda del gruppo Atlantia… - francescatotolo : Il nuovo ponte di #Genova sarà gestito da Autostrade per l’Italia, ossia proprio la stessa azienda del gruppo Atlan… - Rosy83847148 : @Federica989111 Il governo si inginocchia sto cretino, questi sono i risultati dei pianti della Bellanova - teresa3345 : Evviva l Italia evviva il governo che si inginocchia evviva siamo felici di vivere nella merda e nn ci ribelliamo - Claudoc3 : RT @de_basso: @Federica989111 Porcheria di questo governo si dicono sempre le stesse cose questi governanti spendono mil DI eu per i clande… -

Ultime Notizie dalla rete : governo inginocchia Il governo si inginocchia ai Benetton: il nuovo ponte di Genova in gestione ad Autostrade Il Primato Nazionale