Il governo si arrende: il nuovo ponte di Genova sarà gestito ancora da Autostrade per l’Italia dei Benetton (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo ponte di Genova sarà gestito ancora dai Benetton Il nuovo ponte di Genova, costruito a tempi record dopo il crollo del ponte Morandi, sarà gestito ancora dalla società, controllata dalla famiglia Benetton, Autostrade per l’Italia. A renderlo noto è il quotidiano La Stampa, secondo cui l’affidamento del ponte ai Benetton è l’unica strada per consentire l’apertura immediata del viadotto progettato da Renzo Piano. La lettera decisiva sarebbe stata inviata l’altro ieri dal ministro della Infrastrutture e dei Traporti Paola De Micheli al commissario per la ricostruzione Marco Bucci. La prima auto sul nuovo ponte di Genova, a bordo c’è Salini “È Autostrade per l’Italia l’interlocutore per il passaggio di consegne del nuovo ponte di Genova. E sarà quindi Aspi a gestirlo, ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : governo arrende Ponte Morandi: il governo si arrende, sarà gestito ancora dai Benetton Affaritaliani.it Dl Semplificazioni, Siracusano (FI)Governo sblocca 130 opere ma dimentica Ponte sullo Stretto”

“Il governo, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul decreto semplificazioni, presenta anche ‘Italia veloce’, un piano di 130 opere strategiche individuate dal Ministero per le Infrastrutture ...

Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton. Lo hanno messo nero su bianco il ministro dei Trasporti Paola De Micheli insieme al commissario per la ricostruzione Marco Bucci: "Rispettiamo la co ...

