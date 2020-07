Il governo ha deciso: il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà Autostrade per l’Italia a gestire il nuovo Ponte Morandi. Costruito in un anno sulle macerie del viadotto crollato il 14 agosto di due anni fa, portando con sé 43 vittime. Lo ha deciso il governo, nella fattispecie il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della De Micheli. La Stampa scrive che ieri il ministro ha inviato una lettera al commissario per la ricostruzione Marco Bucci. “Nel testo, stringato, il richiamo alla convenzione e il richiamo alla disponibilità dei tecnici del Mit, per gestire la transizione. In calce, la firma è della ministra Paola De Micheli, che si è assunta la responsabilità di rompere l’impasse rilevata dallo stesso Bucci, nei giorni scorsi, sul futuro della nuova infrastruttura”. Una decisione che non è solo la naturale conseguenza delle regole dettate dalla concessione, ... Leggi su ilnapolista

renatobrunetta : Conte finalmente ha deciso di approntare il tanto atteso #PNR che, purtroppo, è sbagliato sia nei tempi di presenta… - s_parisi : Il Governo dello stipendio a chi non lavora, dei bonus e delle mance elettorali, dei miliardi dei contribuenti butt… - napolista : Il governo ha deciso: il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade Su La Stampa. Il Ministero delle Infrastrut… - labenny_33 : RT @ItalianPolitics: Come prima, più di prima: il nuovo Ponte di #Genova? Di nuovo gestito da Autostrade (Benetton), cioè quelli che hanno… - ItalianPolitics : Come prima, più di prima: il nuovo Ponte di #Genova? Di nuovo gestito da Autostrade (Benetton), cioè quelli che han… -

Ultime Notizie dalla rete : governo deciso Nuovo ponte di Genova, il governo ha deciso: gestione ad Autostrade Il Secolo XIX Gli Usa pronti a bannare TikTok: “Info in mano al governo cinese”

Intanto la stessa TikTok e tutti i maggiori operatori di social media americani hanno smesso di processare le richieste di dati degli utenti provenienti dalle autorità Hong Kong, dove il governo di ...

ITALIA SOSPENDE VOLI DA BANGLADESH, DACCA/ 36 positivi su 274 passeggeri

Sono 36 i tamponi trovati positivi al coronavirus, test effettuati nella giornata di ieri sui 274 passeggeri di un volo proveniente dal Bangladesh, Dacca. Alla luce di questi numeri il governo italian ...

Intanto la stessa TikTok e tutti i maggiori operatori di social media americani hanno smesso di processare le richieste di dati degli utenti provenienti dalle autorità Hong Kong, dove il governo di ...Sono 36 i tamponi trovati positivi al coronavirus, test effettuati nella giornata di ieri sui 274 passeggeri di un volo proveniente dal Bangladesh, Dacca. Alla luce di questi numeri il governo italian ...